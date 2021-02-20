Вологда вошла в ТОП-10 городов, куда жители Северной столицы хотят приехать этой весной

Фото: Лилия Сенченко

Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий анализировали железнодорожные поездки и выяснили, куда россияне планируют отправиться этой весной. Вологда вошла в топ-10 туристических маршрутов из Санкт-Петербурга.

В расчет экспертов принимались продажи билетов на поезда и цены на них. Самыми популярными направлениями из Санкт-Петербурга стали Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий. Ранее несколько городов не входили в популярные маршруты, сейчас в десятке - Вологда, Архангельск и Адлер.

В топе у путешественников из Петербурга Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь. Средний чек на поездку составляет 2449 рублей, это на пять процентов больше, чем год назад.

У туристов из Москвы этой весной Вологда пока не в числе приоритетов. Жители столицы предпочитают Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В десятку востребованных направлений входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж. Средняя стоимость путешествия из Москвы составляет 2713 рублей, это на 11 процентов больше, чем год назад.