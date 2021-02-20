7-летний череповчанин исчез из двора собственного дома

Николай Веньгин помог найти ребенка Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце накануне пропал 7-летний мальчик. Он гулял во дворе под присмотром матери. Однако, наблюдение оказалось недостаточно пристальным. Ребенок исчез, а на улице -20°C мороза. Череповчанка безрезультатно искала отпрыска по округе - пришлось обратиться в полицию.

На поиски первоклашки ориентировали все патрульные службы и сотрудников УМВД. Удалось установить, что мальчика видели идущим через Октябрьский мост в Зашекснинский район. Правоохранители разделились на поисковые группы.

Ребенка удалось обнаружить участковому Николаю Веньгину при обходе Шекснинского проспекта. Несовершеннолетний ел сухарики на скамейке автобусной остановки. Путешественник пояснил, что хотел навестить бабушку, поэтому пошел к ней пешком. Его отвезли в полицию, с родителями провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.