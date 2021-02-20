В Москве задержали гендиректора "ТГК-2"

Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах подтверждает информацию, однако, с чем связано задержание, не сообщается.

"Территориальная генерирующая компания 2" - одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Предприятие Вологодская ТЭЦ, занимающееся производством тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) жителям города - одно из подразделений ТГК-2.

Кроме того, предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.

Производственные активы ТГК-2 включают в себя 12 ТЭЦ, 69 котельных (в том числе арендованные газовые котельные), 5 предприятия тепловых сетей (в том числе предприятие, арендующее тепловые сети). Численность сотрудников - 5000 человек.

По данным «Интерфакса», Пинигину заподозрили в «экономических преступлениях», задержали в Москве и этапируют в Архангельск.

Как сообщает официальный сайт ТГК-2, Надежда Пинигина родилась в 1955 году. В 1985 году окончила Иркутский институт народного хозяйства. Работала в «Ангарской нефтехимической компании», с 2001 года трудилась заместителем директора по экономике и финансам Дирекции по торговле нефтехимией ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг». С 2002 по 2003 год являлась консультантом генерального директора ОАО «Саянскхимпласт» по экономическим вопросам. В 2003 году назначена на должность финансового директора ОАО «Единая торговая компания». С 2004 по 2007 год исполняла обязанности генерального директора ОАО «Единая торговая компания». С 2007 года по 2015 год являлась генеральным директором ОАО «Башкирская химия».