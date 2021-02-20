В Вологодской области горят автомобили

Почти новый ГАЗ загорелся из-за неисправности двигателя.

В Вологодской области сохраняется аномально низкая температура, на которую и приходится пик автопожаров. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о проблеме, с которой может столкнуться водитель автомобиля в морозное время. Только за двое суток МЧС сообщила о трех случаях пожаров автомобилей, причина которых — возгорание в моторном отсеке.

18 февраля в 8 часов 37 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля «Форд Фьюжен»,2008 года выпуска. Пожар произошел в Вологде, на улице Псковской, возле дома №20. Площадь пожара – 2 квадратных метра. Огнем поврежден салон по всей площади, бензобак. Предварительно, причиной возгорания назван аварийный режим работы электрооборудования.

18 февраля в 9 часов 27 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля «Шевроле Нива", 2019 года выпуска в Великом Устюге, на улице Рабочей. Площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем повреждены правая задняя часть кузова, в районе заднего колеса, повреждено лакокрасочное покрытие, заднее правое колесо, внешние пластиковые накладки кузова. Причиной стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

19 февраля в 5 часов 17 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ- 27527, 2019 года выпуска в Череповецком районе, в поселке Малечкино, на улице Молодежная. Сгорел моторный отсек, повреждены отделка сидений, передняя торпеда, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие на капоте. Салон закопчен по всей площади. Предварительная причина пожара - неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.