Карманные воры совершили пять краж в общественном транспорте Череповца

Полиция обращается к гражданам, призывая соблюдать меры безопасности.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в городе активизировались карманники. Они орудуют в общественном транспорте. Только за последние двое суток зарегистрировано 5 таких преступлений. Обычно преступники выходят на охоту в час пик - когда в автобусах и трамваях много пассажиров.

Как сообщает портал Город Че, во всех случаях сумка или рюкзак были в зоне видимости пострадавшего, но это не помешало карманникам расстегнуть молнию и совершить кражу. Поэтому сумку или рюкзак лучше держать прямо перед собой.

Полиция обращает внимание, что личные вещи и документы лучше всего хранить во внутренних карманах. В случае, если имущество похищено, то незамедлительно сообщите об этом в полицию – оперативность обращения повышает вероятность раскрытия преступления «по горячим следам».

Бдительность и элементарные правила безопасности помогут сохранить имущество:

- следите за тем, чтобы ваша сумка (или рюкзак) была застегнута, при этом держите сумку (или рюкзак), плотно прижав к себе;

- не кладите деньги и документы в задние карманы брюк, все ценное лучше держать во внутренних карманах верхней одежды;

- не храните в кошельке записку с пин-кодом от банковской карты.