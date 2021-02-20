В Заречье появится проекционный пешеходный переход

Скриншот онлайн-трансляции публичного отчета

В Вологде на перекрестке Чернышевского-Гоголя появится первый в городе проекционный пешеходный переход - зебра не наносится краской, а проецируется сверху. Так пешехода и переход видно даже зимой. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов во время Публичного отчета. До этого в областной столице установили 2 умных пешеходных перекрестка: подсветка пешехода, световое и звуковое оповещение водителю появляются при движении на тротуаре. На умной зебре проспект Победы – Мохова с установки в октябре 2020 года не было ни одного ДТП с пострадавшими. Программное обеспечение системы постоянно обновляется: распознается все больше объектов, обновляется база звуковых дорожек, фиксируется трафик, собирается статистика перекрестка. С помощью таких данных можно, например, наладить работу светофоров. Интеллектуальные пешеходные переходы будут и дальше появляться в городе. Улицы назовут позднее.