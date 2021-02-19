С вологодского мусорного оператора взыскали 13 млн рублей

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Арбитражный суд взыскал с ООО «Чистый след» более 13 миллионов рублей. Сумму утвердил и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая еще два аналогичных дела. Муниципальное предприятие Бабаевского района «Служба заказчика» и ООО «ЭкоТрансСервис» оказывали компании услуги по приему и размещению твердых коммунальных отходов на полигоне Череповца, их транспортировке.

Региональный оператор не предоставил доказательства оплаты на условленную сумму. Задолженность составила более 13 млн рублей. Кроме того, «ЭкоТрансСервис» за нарушение сроков оплаты начислило неустойку в 165 335 рублей 73 копеек, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.