Мальчик получил травмы, упав вместе с качелями в Вологодской области

Качели отлетели вместе с перекладиной.

Родители получили сто тысяч рублей за страдания ребенка, получившего травмы на детской площадке. Инцидент произошел в августе 2020 года в поселке Суда. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, ребенок гулял с друзьями на детской площадке. Он раскачивался на качелях, но они оторвались вместе с горизонтальной перекладиной, ребенок упал.

На месте качелей остались лишь две опоры. Мальчик получил закрытый перелом костей предплечья. Судмедэкспертиза показала, что ребенку причинен вред здоровью средней тяжести.

Родители потребовали через суд взыскать компенсацию морального вреда в пользу сына с администраций Судского сельского поселения и Череповецкого района.

Но представитель администрации Череповецкого района требования не признал. Подрядчик устанавливал эти качели осенью 2018 года, но администрация приняла объекты, на балансе они не значатся.

Объекты детской площадки относятся к общему имуществу многоквартирного дома и должны находиться под контролем управляющей компании и жильцов дома.

Качели разрушились от нагрузки, поскольку на них кто-то крутил «солнышко». 2 года гарантии подрядчика на объекты детских площадок не прошли. Документов по оборудованию детских площадок, сертификатов соответствия, в том числе спорной качели, в администрации района нет.

Представитель администрации Судского поселения требования тоже не признала: детская площадка не передана в собственность поселения, ответственности за причинение травмы ребенку поселение нести не может. На баланс поселения оборудование детской площадки не передавали. По словам представителя, оборудование детской площадки находится на балансе администрации района, которые и заключали муниципальный контракт.

В суд представитель подрядчика не явился. В отзыве указал, что одноместные качели были установлены в соответствии с техническим заданием заказчика. Предприятие не участвовало в подборе оборудования и проектировании детской площадки. При сдаче объекта паспорт и сертификаты соответствия переданы в администрацию района, без них заказчик не мог и не имел права принять оборудование и работы.

В результате суд установил многие нарушения. Так, участок под детской площадкой на кадастровый учет не поставлен. После завершения работ по муниципальному контракту подрядчиком оборудование перешло в собственность заказчика — администрации Череповецкого района. Детская площадка и ее оборудование на баланс администрации района не поставлены, администрации Судского поселения либо управляющей компании ООО «Альтаир Групп» на каком-либо праве не переданы. Так как бремя содержания имущества несет собственник, суд пришел к выводу о возложении обязанности по компенсации морального вреда на администрацию Череповецкого района.

В итоге суд взыскал с администрации Череповецкого района в пользу отца мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.