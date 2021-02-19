В Вологодской области потепления не ожидается

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Морозы в Вологодской области не собираются сдавать позиции. Столбики термометров опустятся за отметку минус 30, достигая -37.

Гидрометцентр России сообщает о том, что в Северо-Западном регионе РФ объявлен

«Оранжевый уровень опасности», по причине аномально холодной погоды в регионе.

Данный уровень опасности присвоен Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областям, а также республикам Карелии и Коми, и Ненецкому автономному округу.

Гражданам следует быть осторожным: не допускать перекала печей, следить за исправностью электрических нагревательных приборов, не находиться на улице продолжительное время. Об опасности предупреждают сотрудники МЧС и врачи: несколько человек уже обращались в лечебные учреждениях с обморожениями. В областную больницу доставлен подросток с серьезными обморожениями из Харовского района.

Как сообщает Gismeteo. Более низкие температуры будут наблюдаться ночью, но и в дневное время температура может составлять до минус 27 градусов. В входные ожидается солнечная погода, ветер 8–10 метров в секунду. Со среды и до конца недели возможны снегопады, усиление ветра.