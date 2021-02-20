Студентки потратили 500 рублей с найденной карты и пойдут под суд

Чужая карта - это чужая собственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две 16-летние студентки нашли банковскую карту и потратили с нее немного денег. 9 февраля они прошлись по торговым точкам и спустили 500 рублей. Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета).

Как предупреждают следователи, такое преступление сурово наказывается: штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом либо без такового.

Уголовная ответственность за использование чужих банковских карт для перевода денег или оплаты товаров наступает независимо от суммы, при этом не имеет значения была ли умышленно похищена банковская карта или телефон с онлайн-банком, либо они найдены.