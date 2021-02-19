Областная больница в Череповце потратит на капремонт 57 миллионов рублей

В больнице ведется ремонт. Вадим Германов, ВКонтакте

Комплекс стоимостью 60 млн рублей скоро заработает на полную мощность. Вадим Германов, ВКонтакте

Более 57 миллионов рублей потратят на капремонты в областной больнице в Череповце, что находится на улице Данилова. Деньги поступят из областного бюджета. Об этом сообщает мэр города Вадим Германов. "Сейчас здесь идет глобальная реконструкция хирургического отделения №2. На площади почти в 1,3 тысячи квадратных метров строители полностью заменят инженерные системы, смонтируют новое медицинское оборудование и отремонтируют палаты и коридоры", - пишет он на странице в соцсетях.

По его словам, в конце февраля в больнице начнет работу ангиографический комплекс Phillips Azurion. Он служит для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с различными сосудистыми патологиями, его стоимость - 60 миллионов рублей. Сегодня доктора круглосуточно выполняют диагностические процедуры и операции на сосудах. Основное направление работы – лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозами «острый коронарный синдром» и «острый ишемический инсульт».