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Областная больница в Череповце потратит на капремонт 57 миллионов рублей

В конце февраля там начнет работать ангиографический комплекс стоимостью 60 миллионов рублей
Иван Чухнин
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В больнице ведется ремонт. Вадим Германов, ВКонтакте

В больнице ведется ремонт. Вадим Германов, ВКонтакте

Комплекс стоимостью 60 млн рублей скоро заработает на полную мощность. Вадим Германов, ВКонтакте

Комплекс стоимостью 60 млн рублей скоро заработает на полную мощность. Вадим Германов, ВКонтакте

Более 57 миллионов рублей потратят на капремонты в областной больнице в Череповце, что находится на улице Данилова. Деньги поступят из областного бюджета. Об этом сообщает мэр города Вадим Германов. "Сейчас здесь идет глобальная реконструкция хирургического отделения №2. На площади почти в 1,3 тысячи квадратных метров строители полностью заменят инженерные системы, смонтируют новое медицинское оборудование и отремонтируют палаты и коридоры", - пишет он на странице в соцсетях.

По его словам, в конце февраля в больнице начнет работу ангиографический комплекс Phillips Azurion. Он служит для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с различными сосудистыми патологиями, его стоимость - 60 миллионов рублей. Сегодня доктора круглосуточно выполняют диагностические процедуры и операции на сосудах. Основное направление работы – лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозами «острый коронарный синдром» и «острый ишемический инсульт».