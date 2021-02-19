В Вологодской области на музыкальные инструменты потратят 34 млн. рублей

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Новые музыкальные инструменты получат пять школ искусств области и Череповецкое училище искусств и художественных ремесел. Всего на закупки будет потрачено 34 млн. рублей, они поступили по нацпроекту «Культура».

Уже известно, что новые инструменты появятся в Кадуйской, Усть-Кубинской, Устюженской, Шекснинской школах искусств, в Детской музыкальной школе №1 имени Е.А. Колесникова города Череповца, а также в Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина.

Первые договоры на приобретение музыкальных инструментов уже заключены: в череповецкую ДМШ № 1 в скором времени поступят рояль «Михаил Глинка» (стоимость его около 1800 тысяч рублей) и 4 аккордеона, сообщает правительство области.

Напомним, в рамках проекта в 2019 году в Сокольской и Великоустюгской школах искусств и в Вологодском областном колледже искусств появились новые музыкальные инструменты, парты и столы, магнитно-маркерные доски, учебная литература, световое и звуковое оборудование и кресла в концертные залы. Всего на эти цели было потрачено 15,5 млн. рублей.