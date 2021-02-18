В Белозерске появится газ в 2022 году

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В Вологодской области ведется газификация районов по поручению губернатора. В ближайшие годы планируется провести природный газ в Кирилловский, Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Устюженский и Харовский районы.

Продолжается строительство первого этапа газопровода-отвода от 0 км до ГРС Кириллов, что проходит по территориям Кирилловского, Вологодского, Шекснинского районов области. Межпоселковый газопровод от АГРС Кириллов до Белозерска длиной 46,9 км должен быть готов в 2022 году.

Завершение строительства газопровода-отвода до Вытегры и межпоселковых распределительных сетей запланировано на 2022 год. На данный момент решаются вопросы по синхронизации прокладки распределительных сетей, строительства и реконструкции тепловых источников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

До конца 2022 года должны быть подготовлены к приему газа как минимум 500 домовладений и 1 котельная. Сейчас идет строительство распределительных газопроводов Белозерска, уложено 3,7 из 15 км. Проектируется новая более эффективная газовая котельная заместо углевой.

Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на 2021-2025 годы финансируется из различных источников. В том числе направлены средства инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Вологда» и теплоснабжающих организаций, реализующих переход на природный газ.