В Вологде подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими

Место ДТП Фото: Областной УГИБДД

В областной столице в минувшую среду вечером произошло страшное ДТП. У дома №30 по улице Маршала Конева в 21:35 столкнулись автомобили Лифан и ВАЗ-2111.

18-летний водитель китайского автомобиля не уступил дорогу при повороте на регулируемом перекрестке Архангельская-Маршала Конева. Автомобиль двигался со стороны Окружного шоссе в направлении улицы Воркутинской. За рулем отечественной легковушки находился 25-летний вологжанин.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗа и виновник аварии. Их госпитализировали с различными травмами, сообщила пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.