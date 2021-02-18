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Общество

Череповецкой Росгвардии отдали БТР

Раньше техника стояла у здания автошколы ДОСААФ
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Елена Боронина

Фото: Елена Боронина

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце демонтировали БТР, стоящий на постаменте у автошколы ДОСААФ. Теперь памятник будет установлен в месте дислокации отряда ОМОН. По официальной информации, техника служить не будет - запланированы лишь патриотические мероприятия с ее участием.

ОМОН обещал обеспечить уход за БТР, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. На пустующем месте у автошколы должны появиться новые арт-объекты. Планируется, что место станет центром притяжения молодежи.