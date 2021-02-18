Информация об изнасиловании подростком восьмилетки потрясла Череповец

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В группах Вологодской области в соцсетях 14 февраля распространилась информация о жутком инциденте. Якобы 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Первый пост распространила Мелания Чернова. Пользовательница соцсети рассказала, что 12 февраля подросток надругался над ребенком во дворе дома. Там четко были указаны фамилия и имя нападавшего, выложена фотография мальчика.

Родители обвиненного подростка встали на его защиту и обратились в полицию. Мать с сыном попросили привлечь к ответственности лиц, разместивших недостоверную информацию ВКонтакте. Череповчанка пояснила, что ребенок был в тот злополучный день в школе - оттуда его забрал отец. После мальчик был весь день под присмотром, а вечером его отвезли к бабушке. Женщина рассказала, что еще до публикации школьнику угрожали в мессенджере неизвестные - им нужны были деньги.

Сейчас страница некой Мелании Черновой заблокирована. Заявления об изнасиловании восьмилетней девочки в полиции города металлургов не поступало. Инициирована проверка, об этом сообщил официальный сайт Череповца.