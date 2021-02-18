С охраняемой стоянки в Череповце угнали Ауди и сняли с Лексуса номера

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В Череповце с охраняемой стоянки в Зашекснинском районе исчез автомобиль Ауди, а с соседнего Лексуса сняли регистрационный знак. Сотрудники уголовного розыска предположили, что преступник мог поставить украденные номера на угнанную машину.

Удалось выяснить маршрут передвижения авто - транспорт уехал в Новгородскую область. По соседним регионам была разослана ориентировка. Сотрудники ГИБДД Новгородской области вместе с уголовным розыском Череповца смогли задержать угонщика в городе Пестово. Его транспортировали в город металлургов для разбирательства.

На допросе 41-летний мужчина признался в совершенном преступлении. Он рассказал, что ранее брал авто в аренду. Позже его задержали за управление в пьяном виде. Тогда ночью злоумышленник приехал на стоянку, показал охраннику договор аренды на Ауди. Пока за ним не наблюдали, сумел скрутить номера Лексуса и поставить на Ауди. Потом угонщик снова сменил регистрационный знак с помощью стоявшей во дворе Дэу Нексии. Так он планировал запутать правоохранителей.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.