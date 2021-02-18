Престарелого педофила отправили на лечение в Вашкинском районе

Жертвами мужчины стали как минимум 2 маленькие девочки

62-летний вологжанин делал непристойные предложения маленьким девочкам. Медики признали его невменяемым и отправили на принудительное лечение.

В сентябре прошлого года в полицию сообщили о пенсионере, который обнажился перед 9-летней школьницей в Липином Боре и делал ей сомнительные предложения. После того, как мужчину задержали, нашлась и еще одна жертва педофила: ранее он приставал к 12-летней девочке.

Возбуждено уголовное дело статьям "Развратные действия" и "Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста". Психиатрическая судебная экспертиза заключила, что мужчина лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Больной пенсионер отправился в специализированное медицинское учреждение, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.