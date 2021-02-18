Заболевших ковидом вологжан становится меньше — они умирают

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В Вологодской области на 18 февраля за сутки выявлены еще 222 зараженных коронавирусом. С больничного выписали 368 вологжан. Индекс распространения равен 0,96 - это говорит о том, что ситуация медленно улучшается.

Статистика Фото: Яндекс

Несмотря на то, что ежедневная заболеваемость идет на спад с января, жители региона продолжают умирать от COVID-19. За сутки в статистику попали еще 7 вологжан, с начала пандемии 733. С конца ноября каждый день сообщается о 5-15 погибших.

Напомним, в Вологодской области ведется массовая вакцинация. Врачи рекомендуют привиться, чтобы избежать тяжелых последствий коронавирусной болезни и не распространять заразу дальше. Чем быстрее вологжане избавятся от вируса, тем скорее отменят ограничения. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля 2021 года на Вологодчине.