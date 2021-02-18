Подростки в Кувшиново под Вологдой терроризируют жильцов многоквартирных домов

Подростки разожгли костер у почтовых ящиков.

В Кувшиново, что под Вологдой, беснуются подростки. Об этом рассказали местные жители в своей группе "ВКонтакте".

Во-первых, видимо, подростки устроили пожар в подъезде нового дома, расположенного на улице Сосновой,6. В этот же день подростки подожгли бумаги в почтовых ящиках и в другом доме - на улице Сосновой, 2. В результате платежные документы уничтожены, свежий ремонт - испорчен.

Названы и другие адреса: "Улица Майская, 3, подъезд 4. Подростки тусуются каждый вечер. Мусорят и курят..."

"Улица Сосновая, 6, 5 подъезд. Вчера 5 подростков курили прямо в подъезде, на замечания не реагируют..."

Уже появились подозреваемые:

"Два подростка ходят по подъездам, лет наверное по 13. Один такой полный, другой конопатый. Вчера бомбочки взрывали во дворе..."

А также назревает самосуд: "Один парень за шкирку вёл парня, а другой за дом убежал..."

"Вот тебе и тихий район..." - резюмирует вологжанка.

Как прокомментировали в пресс-службе УМВД области, при нарушениях общественного порядка необходимо срочно сообщить в дежурную часть УМВД России по Вологодскому району по телефонам 76 -39-01 и 76-39-02.

Кроме того, необходимо обратиться к участковому инспектору полиции, который закреплен за территорией.