Череповец очистят от 90 незаконных рекламных конструкций

С улиц Череповца уберут 90 незаконных рекламных конструкций. Для этого нужна помощь специалистов и спецтехника. Аукцион на демонтаж незаконной рекламы в городе уже объявлен. Правда, реклама еще повисит: договор с исполнителем заключат 12 марта, после этого и начнутся работы, сообщает официальный сайт Череповца.

Такая масштабная акция по расчистке улиц пройдет в городе впервые. Все это планируется сделать за менее, чем 462 тысячи рублей - такова начальная цена аукциона.

- Рассчитываем, что на аукционе цену удастся снизить, и с 12 марта начнется демонтаж, — говорит председатель комитета по управлению имуществом города Владимир Дмитриев. — Скоро объявим аукцион на демонтаж отдельно стоящих рекламных конструкций».