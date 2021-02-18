В Череповце начали производить уникальную машину-вездеход

Уникальная машина - мини-ратрак для обработки снежного покрова создана в Череповце. Техника способна подготовить лыжню, снегоходную трассу и горнолыжный склон любой сложности. Техника на гусеницах способна уплотнять снег и нарезать лыжню с помощью специального лыжепрокладчика. Кроме того, это полноценный вездеход.

Как сообщает Агентство Городского Развития, это первый отечественный мини-ратрак. Он с нуля разработан череповецкими специалистами. Образец уже начал работу - его передали в распоряжение комитета по физкультуре и спорту мэрии города.

- Мини-ратрак - это уникальная машина. Такую технику в мире еще никто не производит. Компактная, но при этом мощная и проходимая. Два двигателя: один - для движения, второй - для работы гидравлической фрезы. - рассказал о своем детище директор группы компаний «Северный технопарк» Роман Трешин.

«Северный технопарк» - известное в России и за рубежом машиностроительное предприятие. Среди продукции - сваебойные установки, снегоболотоходы, роботизированные платформы, навесное оборудование для коммунальной техники.