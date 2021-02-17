Водитель опьянел от лекарства и остался без прав

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Череповчанин принял лекарства и сел за руль. В результате он остался без прав. Мировой судья в Череповце привлек к административной ответственности 39-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

5 января 2021 года около 8 часов вечера он двигался по улице Олимпийской на Skoda Octavia в состоянии опьянения. Состояние опьянение у водителя установлено актом медицинского освидетельствования.

В судебном заседании череповчанин вину не признал. По его словам, накануне он употребил выписанные по рецепту врача препараты. Кроме того, он ехал уставший, поскольку всю ночь не спал. Он пояснил, что не знал, что эти лекарства нельзя принимать при вождении.

Но к показаниям суд отнесся критически. Пресс-служба судов Вологодской области прокомментировала: "В соответствии с п. 2.7. ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения..." Факт употребления лекарственных препаратов мужчина в судебном заседании подтвердил.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств череповчанину оопределено наказание - административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.