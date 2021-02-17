Череповчанка заблокировала чужих детей в квартире

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В Череповце в одной из квартир произошло ЧП: неизвестная в состоянии алкогольного опьянения ломилась в чужую квартиру и заблокировала там детей. Об этом в полицию сообщила мама перепуганных детишек.

Женщина вывела гулять собаку во двор, но неожиданно ей стала звонить испуганная дочь. На место выехал наряд ППС. Полицейские выяснили, что нетрезвая соседка просто перепутала подъезд, так что ее увели. Однако, открыть дверь квартиры так и не смогли - замок заело.

Артем Захряпинов и Сергей Кесарев помогли семье Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Чтобы вызволить детей из плена, один из инспекторов принял решение подняться по водосточной трубе на второй этаж. Дети открыли правоохранителю окно, а он сумел с помощью подручных предметов починить замок. Так что вскоре семья воссоединилась.

Признательная череповчанка написала письмо в полицию: «Прошу объявить благодарность лейтенанту полиции Захряпинову Артему Юрьевич, за добросовестную работу и помощь. Спасибо ему огромное и побольше бы таких храбрых людей!». Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.