Молодой инвалид вернулся из колонии и зарезал супостата

- Фото: Иван ВИСЛОВ

Убийце только 26 лет. Суд назначил ему наказание: он убил приятеля во время застолья.

9 сентября 2020 года на кухне квартиры в деревне Алексино Вологодского района приятели поссорились и подсудимый нанес собутыльнику множественные удары ножом. Его оппонент скончался на месте.

Подсудимый на суде утверждал, что оборонялся и смерти не желал. Как оказалось, это он приехал к знакомому по колонии, они выпивали, а ссора вспыхнула из-за присутствовавшей девушки.

Среди смягчающих вину обстоятельств суд признал явку с повинной, частичное признание вины, состояние физического здоровья подсудимого, инвалидность - одну руку он потерял от электротравмы, отягчающим – рецидив преступлений.

Суд назначил вологжанину наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу матери погибшего взысканы компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей и материальный ущерб (расходы на похороны) в размере 43 616 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.