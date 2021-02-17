Тотьмичка выложила на странице сожителя эротическое фото соперницы

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Жительница города Тотьмы Вологодской области подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни землячки.

28-летняя девушка в конце декабря взяла телефон возлюбленного и нашла в нем эротическую фотографию 30-летней знакомой. Тотьмичка решила отомстить мужчине и его тайной пассии. Она разместила снимок обнаженной соперницы на странице сожителя в соцсети, сделав ссылку на страницу "модели".

Следователи считают, что девушка нарушила закон, распространив сведения о частной жизни, составляющие личную и семейную тайну. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд. Мстительнице грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные/исправительные/принудительные работы, либо арест до 4 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.