Молодую наркокурьершу задержали на трассе на востоке Вологодчины

Закладка Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На автодороге Урень – Котлас, что проходит через Великий Устюг и Никольск, сотрудниками наркоконтроля была задержана жительница Архангельской области.

Партия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

23-летняя девушка на автомобиле марки ВАЗ-2115 перевозила запрещенные вещества. В салоне нашли 2 пакета с 346 граммами синтетического наркотика. Задержанная призналась, что продавала наркотики посредством закладок, а покупателей находила через интернет. Оперативники обнаружили 11 тайников общим весом 77,4 граммов на территории Великоустюгского района.

Теперь девушке грозит статья 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и от 10 до 20 лет лишения свободы.