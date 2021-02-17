Вологжанин поплатился за то, что у него украли пистолет

- Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вологжанин лишился пистолета. Его наказали: он обязан заплатить штраф за небрежное хранение оружия.

Как сообщает пресс-служба судов, в Вологде мировой судья привлек к административной ответственности 36-летнего местного жителя.

9 декабря 2020 года в г. Переславль – Залесский Ярославской области из автомобиля вологжанина был похищен травматический пистолет.

Согласно закону, гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Поэтому вологжанин оказался нарушителем и попал под суд.

Мужчина свою вину в суде признал. Мировой судья назначил ему штраф в размере 500 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.