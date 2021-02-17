Краевед Леонид Вересов расскажет о любви в жизни поэта Николая Рубцова

М. Коновалов. Экслибрис. Из книг С. Дмитриева. cultinfo.ru

На разговор о любви в жизни Николая Рубцова приглашает Тендряковский центр имен В.Ф. Тендрякова. Онлайн-встреча с писателем-краеведом Леонидом Вересовым пройдет 18 февраля. Мероприятие состоится в рамках пятой Межрегиональной молодежной онлайн-встречи «Мой Рубцов». Эфир будет посвящен теме «Любовь в жизни Николая Рубцова». Гостем эфира станет Леонид Вересов - историк литературы, многолетний исследователь творчества поэта Н. М. Рубцова.

Во встрече примут участие школьники, студенты колледжей и вузов, библиотекари и педагоги. В их исполнении прозвучат стихи. Ведущий мероприятия – Денис Абросимов, студент 2 курса Института социальных и гуманитарных наук ВГУ,

Юношеский центр приглашает старшеклассников, студентов, молодых специалистов и всех, кто неравнодушен к поэзии Николая Рубцова и готов поделиться мнением о его творчестве, присоединиться в онлайн-обсуждению. Участники мероприятия получат сертификаты.

Начало в 16:00 по ссылке https://pruffme.com/landing/u1684717/Rubtsov. Мероприятие проводится в рамках 3Р-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов».