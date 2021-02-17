Стало известно, когда снимут ограничения из-за ремонта Северного путепровода в Череповце

Фото: Вадим Германов, "ВКонтакте"

В Череповце продолжается ремонт Северного путепровода. О ходе работ рассказал мэр города Вадим Германов.

Он сообщил, что первая очередь ремонта завершится уже весной. В начале мая строители планируют заасфальтировать правую половину моста и заняться восстановлением левой. Движение транспорта переведут на отремонтированный участок в период с 10 по 12 мая. Окончание работ и снятие всех ограничений для движения планируется к концу 2021 года.

"До наступления весны строителям предстоит отремонтировать две балки на всех пяти пролетных строениях, а также установить новые подферменные площадки,"- сообщает Вадим Германов в соцсетях. "Мороз хоть и вносит коррективы в ход работ, но из графика строители не выбиваются", - заверил он череповчан.