Вынесен приговор водителю, по вине которого погибла пассажирка

Фото: пресс-служба судов.

В Белозерском районе погибла женщина. Автомобиль, на котором она ехала как пассажир, врезался в столб, а затем в грузовик. Водитель предстал перед судом. Ему вынесен приговор.

Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, ДТП случилось 6 сентября 2020 года в 21:50. В тот вечер 40-летний мужчина без прав вез ее на ВАЗ-2111. На повороте в деревне Панкратовка машину выкинуло с дороги, она ударилась о столб электропередач, а потом столкнулась с ГАЗ-53. Пассажирка ВАЗ-2111 погибла на месте.

По словам водителя, автомобиль он и его погибшая сожительница купили вместе, но так как не было прав, то никуда не ездили. В тот день они выпивали, сожительница предложила прокатиться на машине. Они ехали по местной дороге, не пристегнувшись ремнями безопасности. После аварии он уже ничем не мог ей помочь.

Районный суд признал 40-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.