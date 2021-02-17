Череповчанин хранил бензин в ванной комнате и погорел

Место ЧП
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
16 февраля произошел пожар в одной из квартир Череповца. В 18 часов 44 минуты поступило сообщение, что вспыхнула однокомнатная квартира на улице Юбилейной, 19. Это пятиэтажный, панельный дом.
Был эвакуирован и отправлен в больницу жилец - мужчина 1989 года рождения, у него термические ожоги кистей рук, лица и шеи 1-2 степени. Хозяин пытался самостоятельно потушить пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего. Как оказалось, в ванной комнате он хранил бензин в пластиковой бутылке, однако она не пострадала.
В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 8 человек личного состава (из них 1 человек ДПО).Площадь пожара – 4 квадратных метра. Огнем повреждена внутренняя отделка ванной комнаты.