В Соколе из-под кранов идет ржавая вода

Фото "Сокольские сплетни", ВКонтакте

В Соколе из кранов течет ржавая вода. В социальных сетях горожане охотно размещают снимки и жалуются на качество воды.

Жидкость, идущая из-под крана мало пригодна для питья: она имеет бурый цвет и неприятный запах.

Напомним, району выделены значительные средства на реконструкцию очистных сооружений. Но на конечный итог это пока никак не повлияло. На сооружениях, расположенные в деревне Большой Кривец, начался капитальный ремонт. Износ оборудования и помещений стратегического объекта составляет 70 процентов.

Коммунальщики ситуацию с грязной водй объясняют бездействием управляющих компаний, которые не обслуживают сети, не выполняют обязательные работы по прочистке труб.

По сообщению главного инженера МУП «Коммунальные системы» Романа Кашина, промыто всего лишь 23% из тех домов, что есть в центральной части.