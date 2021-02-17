Евгения Доможирова поместили под арест на 8 суток

Фото : Евгений Доможиров, ВКонтакте

Евгения Доможирова арестовали. 16 февраля Вологодский городской суд осудил вологодского оппозиционера. Он обвинен в организации митинга и несанкционированного шествия в Вологде 31 января и наказан - должен провести 8 суток под арестом. Интересно, что 31 января он уже находился под арестом: 29 января главу «Движения «Вместе» поместили за решетку за организацию незаконных мероприятий 23 января в Вологде.

Кроме того, 16 февраля Евгения Доможирова пригласили в отдел череповецкой полиции для составления протокола об административном нарушении. Видимо, его подозревают в организации митинга и в Череповце.

Как сообщает пресс-служба судов, суд назначил восемь суток ареста Евгению Доможирову за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. Вологодский городской суд привлек к административной ответственности Евгения Доможирова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Как следует из материалов дела, 27 января и 29 января 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» было размещено видеообращение Доможирова с призывами к участию в митинге 31 января 2021 года в Гайд-парке у д. № 66 в Вологде и к последующему шествию до ул. Герцена д. 2. Тем самым Доможиров нарушил установленный порядок проведения публичного мероприятия, а именно организовал публичные мероприятия, количество участников которых превысило 300 человек, чем нарушил требования Федерального закона от 19 июля 2004 года № 54-ФЗ, Закона Вологодской области от 29 апреля 2011 года № 2499-ОЗ.