В Череповце задержан владелец крупного строительного бизнеса

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В Череповце задержали крупного предпринимателя, руководителя строительного бизнеса, Гарлема Заргаряна. Об этом сообщает официальный сайт Череповца, ссылаясь на собственные источники.

Председатель совета директоров инвестиционно-производственного холдинга ГК "СтройМирГрупп" Гарлем Заргарян находится в отделении полиции, но в УМВД по Череповцу его задержание не комментируют. В фирме, которой руководит предприниматель, сообщили, что начальник в командировке до следующей недели. Сотовый телефон Заргаряна выключен.

Строительный холдинг Заргаряна на протяжении 20 лет строит различные объекты в Вологодской области и в других регионах Северо-Запада. Так, фирмы Зарганяна занимались возведением школы в Зашекснинском районе, сейчас строит детский сад в 106 микрорайоне города.

Компания "СтройГрупп", входящая в ГК "СтройМирГрупп", в 2020 году стала победителем аукциона на строительство школы в Карелии. Гарлем Заргарян также заявлял о планах инвестировать в создание на территории Карелии строительного кластера с производственными комплексами асфальтобетона и железобетона.

Напомним, в 2019 году Загарян участвовал в конфликте, который развернулся вокруг Череповецкого карьерного управления. В СМИ сообщалось о силовом противостояние между двумя группами бизнесменов: 20 октября 2019 года на территории Кирилловского карьера ПАО «Череповецкое карьерное управление» прозвучали выстрелы, ранены три человека. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски, для участия в операции привлекался вологодский ОМОН.