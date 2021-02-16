В Череповце ищут возможного педофила

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В городе металлургов в торговом центре Радуга неизвестный приставал к школьнику. 13 февраля днем мужчина предлагал незнакомому 10-летнему мальчику купить все, что он попросит, если тот пойдет с ним. Мать ребенка обратилась в полицию: судя по камерам видеонаблюдения и показаниям очевидцев, подозрительный череповчанин действительно общался с мальчиком в магазине.

На место выехали оперативники, видеозаписи изъяты. Обеспокоенная мать пересказала слова школьника: "В овощном отделе к сыну подошел мужчина, сказал, что ему тоже нужна картошка, и предложил помочь выбрать самую лучшую. Выбрал сыну семь штук, себе - пять. Держал пакет моего ребенка, потом взял сына за плечо, сказал, что может купить ему все, что он хочет. Сын отказался. Они пошли на кассу. Мужчина сказал, что заплатит за сына. Но сын отдал ему свои 100 рублей, деньги мужчина убрал в карман. За картошку расплатился картой "Мир". Сын начал отходить от кассы, а он взял его за плечо, затем за руку, снова предложил купить сладостей, прогуляться. Сын отказался, пытался убрать его руку, резко развернулся и пошел в соседний магазин. А мужчина вышел из центра и ушел в сторону Гагарина. После этого сын пулей побежал домой. Мы сначала ему не поверили. Муж пошел в магазин, поговорил с продавцами, посмотрел камеры. Этот мужчина на самом деле все время терся около сына".

Намерения остаются непонятными: мужчина педофил, торговец детьми, просто странный человек, может могла быть некая предыстория или это какое-то страшное недопонимание? Женщина пояснила, что подозрительный тип попал в поле зрения камер, но скрывал лицо капюшоном, голову постоянно опускал вниз. Составлена ориентировка: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, одет в синий пуховик и джинсы. На вид 40-50 лет. Ведется проверка, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Заметим, что это было бы необычно, при совершении преступления платить своей отслеживаемой банковской картой.