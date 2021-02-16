В Вологде юная медсестра детской больницы выиграла проездной

Фото: vk.com/patp1vologda

В областной столице назвали первого победителя акции «Проездной на удачу». 100-тысячный вологжанин, оплативший проезд банковской картой в автобусах ПАТП-1, получает в подарок бесплатный месячный проездной.

Медсестра Вологодской областной детской больницы Александра Фомичева получила проездной на март. Она регулярно ездит на работу на автобусе маршрута №6. Девушка недавно окончила медколледж, чтобы посвятить себя медицине.

Сегодня, 16 февраля, должен объявится второй победитель: новый отсчет стартовал с 9 февраля. Такая акция будет продолжаться, - сообщили в пресс-службе ПАТП-1. Известно, что ежедневно в будни у перевозчика картой расплачиваются 14 тысяч человек, в выходные — 9 тысяч.