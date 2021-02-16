В лобовой аварии большегрузов под Устюжной скончался водитель

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Сегодня в 9 утра, как сообщала Комсомольская правда ранее, на 217 км трассы Вологда-Новая Ладога под Устюжной столкнулись две фуры. Стали известны подробности произошедшей трагедии.

По предварительной информации, 56-летний водитель МАН с цистерной-полуприцепом ехал со стороны Ленинградской области. В какой-то момент по неизвестным причинам житель Ярославской области выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. Тем грузовиком Скания управлял 57-летний уроженец Калмыкии.

От удара машины раскидало по разным обочинам и перевернуло. Водитель Скании скончался на месте происшествия, другой дальнобойщик травмирован.