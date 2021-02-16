В Вологде нетрезвый бездомный терроризировал врачей

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В Вологодскую областную больницу, что расположена в Вологде на Пошехонском шоссе, накануне утром доставили 43-летнего мужчину. Пьяный бездомный в бессознательном состоянии замерзал на улице. Однако, когда вологжанин пришел в себя, то на медицинскую помощь отреагировал агрессивно - начал оскорблять персонал лечебного заведения. Медикам пришлось вызвать Росгвардию, чтобы успокоить буйного пациента.

К моменту приезда полиции, больной исчез. Его вернули уже этой ночью около 2:20 в примерно таком же печальном состоянии. Мужчина снова напился и заснул в -20°C на улице областной столицы. Пациента вновь привели в чувство и он повторил свой "концерт".

На этот раз правоохранители успели доехать до хулигана. Задержанный отправился в отдел полиции.