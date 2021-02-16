Названы самые популярные имена маленьких вологжан

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Какими именами чаще всего называют детей вологжане? Областной ЗАГС сообщает, что самыми популярными именами в 2020 году стали Артём и София. Такие имена получили более 300 мальчиков и 258 девочек.

Кроме того, популярными для новорожденных стали имена: Александр, Иван, Максим, Михаил, Мария, Анна, Виктория и Ксения. Кроме этого, родители часто называют своих детей Егорами, Дмитриями, Кириллами, Романами. Среди девочек популярны имена Ева, Алиса, Полина, Милана.

Всего в прошлом году на Вологодчине родились более 10,7 тыс. малышей.