В Вологодской области сократят количество ковидных коек более чем в 1,5 раза

В Вологодской области губернатор поручил сократить количество мест в коронавирусных госпиталях. Их будет меньше еще на 225. Губернатор объяснил это уменьшением количества госпитализируемых:

— Поручаю с сегодняшнего дня начать работу по освобождению лечебного корпуса Вологодской городской больницы № 1 на Советском проспекте, 102 и сокращению коечного фонда на 100 мест... Еще на сотню коек будет сокращен коечный фонд Череповецкой городской больницы. Эта работа тоже с сегодняшнего дня начинается. Также 25 коек мы сокращаем в вологодском городском родильном доме.

Всего с 16 февраля для больных с инфекцией будет лишь 950 коек. Напомним, всего область развертывала для больных 1600 коек, перепрофилируя отделения городских больниц.

С 1 февраля прекратил прием пациентов моногоспиталь на улице Северной в Вологде, закрыт роддом для ковидных в Череповце. После дезинфекции и плановых процедур там возобновится плановый прием пациентов.