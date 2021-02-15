Инспектор ДПС украл у автомобилиста телефон и снял 10 тысяч рублей

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В Череповце осудили 34-летнего бывшего сотрудника ДПС за кражу с банковского счета. В мае 2019 года возле дома на улице Центральной в селе Нелазское Череповецкого района произошло ДТП.

Правоохранитель, находясь при исполнении должностных обязанностей, заметил у пьяного водителя телефон «Philips Xenium E160» и украл его. Мобильный стоил 2 тысячи рублей. С помощью мобильного банка инспектор ДПС перевел 8000 рублей со счета потерпевшего на счет своей знакомой. Женщина не знала, что она обналичивает в банкомате краденые деньги. Наличность передала правоохранителю через его супругу. Потом полицейский перевел для себя еще 2000 рублей, используя платежный интернет-сервис.

68-летний потерпевший рассказал, что в мае сел пьяным за руль после ссоры с женой и попал в ДТП. Он передал владельцу поврежденного авто свою карту, чтобы тот снял 20 тысяч рублей в счет полученного ущерба. Мужчина так и поступил, карту вернул. Позднее пенсионер не смог найти свой мобильный, а банковская карточка оказалась заблокирована. Представители финансового учреждения сообщили ему, что с его счета средства были переведены незнакомой ему женщине и на интернет-систему платежей. Такие манипуляции череповчанин сделать сам бы не смог, потому что не умеет переводить деньги с помощью кнопочного телефона.

Обналичившая 8 тысяч рублей череповчанка выступила свидетелем на суде. Она пояснила, что знакомый сказал, что эти деньги пришли ему в счет долга. Потом она узнала, что на ее имя и чужой мобильный зарегистрировано электронное средство платежа.

У сотрудника полиции прошли обыски, был изъят ноутбук и телефон. Давать показания мужчина отказался. По результатам служебной проверки УМВД он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Приговором суда ему назначено 2,5 лет лишения свободы условно. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.