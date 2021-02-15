В Вологде продали очередной исторический дом в центре за рубль

Кирова,33 - дом расположен у Лицея №32 Фото: Google

В Вологде двухэтажный дом на Кирова, 33 площадью 349,4 квадратных метров продали за 1 рубль. Однако за земельный участок пришлось выложить 3 миллиона 329 тысяч 999 рублей.

Победителем аукциона стала Татьяна Юрьевна Киреева, действовавшая по доверенности в интересах Семёна Дмитриевича Яковлева. Таким же образом ими был куплен дом на набережной VI Армии, 81.

Исторические здания были признаны объектами культурного наследия. После такой покупки собственнику придется отреставрировать дома за свой счет под чутким контролем Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Кроме того, новый владелец должен будет обеспечить доступ граждан к важному для культуры зданию, сообщает NewsVo.