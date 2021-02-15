В Вологде посетителя ТЦ Рио сбила иномарка на парковке

Гигантская парковка у главного входа с обилием пешеходов - опасное и несовременное решение Фото: Google

В областной столице 14 февраля в половину пятого вечера сбили пешехода. У ТЦ Рио, по адресу Окружное шоссе, 12, иномарка наехала на посетителя.

Хенде Соната с 39-летним мужчиной за рулем двигалась вдоль торгового центра в сторону Гагарина. В тот момент пешеход переходил дорогу, но водитель его не заметил. 30-летний пострадавший был госпитализирован с травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД Вологды.

Зачастую, у входа во многие торговые центры раскидывается парковка. Владельцы экономят на безопасных тротуарах для пешеходов. Например, у ТЦ РИО вологжане часто после перехода перекрестка Гагарина-Окружное идут по кратчайшему пути к магазинам. Большинство не видит другого пути. Оказывается, чтобы более-менее безопасно пройти пешком к ТЦ, нужно продолжать двигаться вдоль Окружного до остановки, где и будет поворот к главному входу!

Микроскопический тротуар без заботы о пешеходах Фото: Google

Проблемный проход и к ТЦ Форум. Там микроскопический тротуар: пешеход ощущает себя лишним на такой "гоночной трассе": каждый раз гадаешь, собьет машина или все-таки пожалеет.