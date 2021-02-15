У вологжанина нашли в нарколаборатории 20 кустов конопли

Кустики Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Правоохранителям Вологодского района поступило сообщение о том, что многократно судимый местный житель выращивает дома запрещенные растения. На месте выяснилось, что 40-летний мужчина растил в квартире 20 кустов конопли. Там находилась и скромная "нарколаборатория".

На допросе вологжанин рассказал, что приобрел семена не в России. Коноплю планировал употреблять сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит до 2 лет лишения, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.