Пьяный 13-летний мальчик устроил погоню с ДПС и попал на видео

Кадр видеосъемки задержания Фото: Областной УГИБДД

В Череповце сотрудники ДПС обратили внимание на Тойоту, которая двигалась в час ночи по Московскому проспекту. На призыв остановиться водитель не притормозил, а наоборот набрал скорость. Правоохранители бросились в погоню.

Иномарка злостно нарушала ПДД: пролетела несколько раз на красный свет, даже ехала "по встречке" на дороге с односторонним движением. В итоге, на улице Пролетарской Тойота врезалась в препятствие.

Полицейские с удивлением обнаружили за рулем пьяного 13-летнего мальчика, а рядом его одноклассника. По результатам медосвидетельствования, "ребенок" за рулем был пьян. У водителя в выдыхаемом воздухе зафиксировано 0,325 мл/л алкоголя.

Подростки рассказали, что играли дома в гонки, а потом бокал за бокалом - в какой-то момент дети приняли решение опробовать авто "в живую". Мать одного из школьников была в командировке, а ее машина стояла у дома.

Поврежденный автомобиль отправился на штрафстоянку, нетрезвые школьники домой, на родителей завели дело о неисполнении обязанностей.