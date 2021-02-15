Прокурор Череповецкого района ушла с занимаемой должности

Вера Ивановна Тулякова Фото: www.gorodche.ru

Прокуратура Череповецкого района сообщила, что старший советник юстиции Вера Тулякова ушла на заслуженный отдых в звании полковника, проработав там 20 лет. Вера Ивановна возглавляла надзорный орган с ноября 2011 года. Она проявила себя как принципиального руководителя, отправляла на скамью подсудимых представителей властей и участвовала в расследовании множества известных уголовных дел, например о ДТП с 6 погибшими у деревни Царево в 2015 году.

Временно исполняющим обязанности назначили заместителя Вери Ивановны Игоря Соколова. Преемник пока не назван.