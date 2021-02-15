Чтобы спастись от мороза, череповчанин сел за руль пьяным

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Череповчанин остался без прав - он попал пьяным за рулем.
Ночью 9 января 2021 года мужчину остановили на ул. Беляева в Череповце - он управлял автомобилем Chevrolet Niva в состоянии опьянения.
Череповчанин вину признал. Он рассказал, что они были в деревне, топили камин, при этом он выпил. Ночью стало холодно, нужно было возвращаться в город. Он сел за руль, птому что такси было вызвать невозможно.
Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 в Череповце привлек его к административной ответственности.
Водителю назначен административный штраф - 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов области.