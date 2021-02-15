В Вологде появится музей вологодского масла

Фото: страница Сергея Воропанова "ВКонтакте"
Мэр города Сергей Воропанов советуется с горожанами - чем заполнить экспозицию.
В Вологде будет создан интерактивный музей вологодского масла.
Эту идею Воропанов озвучивает уже не впервые. Сейчас стало известно - где будет этот музей.
« Когда говорят о Вологде, всегда вспоминают вологодское масло. Поэтому мы подумали — почему бы не сделать Дом Вологодского масла, который станет центром притяжения для туристов. Да и вологжанам это будет интересно. Сейчас есть очень интересная программа в Семенково, которая направлена на продвижение вологодского масла. Хотелось бы, чтобы что-то подобное было и в Вологде», — заявил мэр пару недель назад во время своего традиционного прямого эфира в соцсетях.
И вот - место для музея, кажется, определено: в доме купца Бурлова на Октябрьской, 11. Здание давно находится на реставрации, в последнее время дело с двинулось с места.
Сергей Воропанов задает вопросы своим экспертам - рядовым вологжанам: "А вот над наполненностью дома, нужно хорошо подумать, чтобы это было действительно всем интересно. Интерактивный музей, выставка, дегустационный зал? Чтобы вы хотели увидеть в доме масла, что вам и вашим детям было бы интересно?".
Мэр попросил вологжан присоединиться к мозговому штурму прямо в комментариях под его сообщением "ВКонтакте".
Многие предлагают там организовать магазин с местной продукцией, небольшого кафе или чайную комнату с "вологодским" меню.