В Вологде появится музей вологодского масла

Фото: страница Сергея Воропанова "ВКонтакте"

Мэр города Сергей Воропанов советуется с горожанами - чем заполнить экспозицию.

В Вологде будет создан интерактивный музей вологодского масла.

Эту идею Воропанов озвучивает уже не впервые. Сейчас стало известно - где будет этот музей.

« Когда говорят о Вологде, всегда вспоминают вологодское масло. Поэтому мы подумали — почему бы не сделать Дом Вологодского масла, который станет центром притяжения для туристов. Да и вологжанам это будет интересно. Сейчас есть очень интересная программа в Семенково, которая направлена на продвижение вологодского масла. Хотелось бы, чтобы что-то подобное было и в Вологде», — заявил мэр пару недель назад во время своего традиционного прямого эфира в соцсетях.

И вот - место для музея, кажется, определено: в доме купца Бурлова на Октябрьской, 11. Здание давно находится на реставрации, в последнее время дело с двинулось с места.

Сергей Воропанов задает вопросы своим экспертам - рядовым вологжанам: "А вот над наполненностью дома, нужно хорошо подумать, чтобы это было действительно всем интересно. Интерактивный музей, выставка, дегустационный зал? Чтобы вы хотели увидеть в доме масла, что вам и вашим детям было бы интересно?".

Мэр попросил вологжан присоединиться к мозговому штурму прямо в комментариях под его сообщением "ВКонтакте".

Многие предлагают там организовать магазин с местной продукцией, небольшого кафе или чайную комнату с "вологодским" меню.