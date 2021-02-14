Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Вологде в сгоревшем гараже нашли труп неизвестной женщины

Трагедия произошла ночью
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Злополучный гараж

Злополучный гараж

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице в гараже, расположенном по адресу Ленинградская линия 595 км, д. 2, в 2 часа ночи произошел пожар. Вспыхнуло деревянное строение с металлической кровлей в 12 квадратных метров, обшитое железом. Уничтожена внутренняя отделка. На ликвидацию ЧП прибыли 4 единицы техники и 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спецслужбы обнаружили в постройке женский труп. Личность погибшей не установлена.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: c cайта 2ГИС

ЧП